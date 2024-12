Fórmula 1: Red Bull prepara prodígio britânico para ser novo Verstappen

A Red Bull celebra o tetra mundial de Max Verstappen na Fórmula 1, mas já pensa no futuro. A equipe austríaca deseja ter no grid a partir de 2026 o piloto Arvid Lindblad. Aos 17 anos, o britânico de ascendência sueca é tido como uma das principais promessas da academia de pilotos da marca e é trabalhado de maneira especial para chegar à elite do automobilismo.