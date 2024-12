Caxias volta aos trabalhos e jogo-treino com o Caravaggio muda de data

Luizinho Vieira poderá ter a presença dos 19 reforços contratados em segundo teste da pré-temporada. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Após vencer o Avenida por 1 a 0, com gol do atacante Richard, o grupo de jogadores do Caxias ganhou três dias de folga de Natal. O elenco voltou aos trabalhos nesta quinta-feira (26) dando início à quarta semana de pré-temporada.

E o segundo teste preparatório para o Gauchão sofreu uma alteração de data. A partida diante do Caravaggio, que aconteceria na segunda-feira (30), foi antecipada para domingo (29), às 15h30min, na Vila Olímpica, em Gramado.

Para este desafio, o técnico Luizinho Vieira poderá contar com dois reforços que não estiveram em campo diante do Avenida, por estarem aprimorando o condicionamento físico. Tanto o volante Lorran, como o lateral-esquerdo Kelvyn se apresentaram já com a pré-temporada em andamento, mas devem reunir condições de participar do jogo-treino.