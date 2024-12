Os cinco nomes cogitados no Juventude para temporada de 2025

Elenco alviverde passa por reformulação para 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O elenco de jogadores do Juventude vai ganhando forma para a temporada de 2025. O departamento de futebol não teve descanso no Natal e não terá no Ano Novo. O momento é crucial para a formatação do grupo de jogadores para o técnico Fábio Matias para as competições de 2025.

Alguns nomes estão encaminhados, outros acertados e em determinados casos o Juventude espera definições dos clubes de origem para possíveis empréstimos. No total, cinco nomes estão no radar do Alviverde, sendo que dois estão acertados, mas a direção ainda não oficializou.

Os dois já apalavrados com o alviverde são o atacante Ênio, 23 anos, destaque do Amazonas nesta temporada na Série B e o lateral-esquerdo Marcos Paulo que pertence ao Bragantino. Ambos chegam por empréstimo ao Estádio Alfredo Jaconi.

Outros três atletas o Juventude têm interesse, mas estão em estágios diferentes. Do Atlético-GO dois jogadores têm chances de vir. O goleiro Ronaldo e o zagueiro Adriano Martins podem pintar no Jaconi. Contudo, depende da direção do Dragão definir o futuro de cada um. Existe a possibilidade de venda dos atletas. O Juventude tenta o empréstimo do arqueiro e do defensor. O terceiro está mais perto de Caxias do Sul. O lateral-esquerdo Felipinho, 27 anos, tem negociação avançada para ser emprestado pelo Sport para o Verdão.

Oficialmente, o Juventude confirmou dois reforços. O primeiro foi o lateral-direito Reginaldo, que atuou no clube em 2023 na campanha do acesso à Série A e do vice da Série B. Outro nome é o goleiro Marcão, do Amazonas. O Alviverde também renovou com os volantes Jadson e Caíque, e os meias Mandaca, Jean Carlos e Nenê.

ELENCO PARA 2025

Goleiros: Marcão e Zé Henrique*;

Lateral-direito: Reginaldo, Ewerthon** e João Vitor;

Lateral-esquerdo: Alan Ruschel** e Marcos Paulo**

Zagueiros: Danilo Boza, Rodrigo Sam e Abner;

Volantes: Jadson, Caíque***, Peixoto***, Dudu Vieira, Kelvi e Davi Góes;

Meia: Mandaca, Jean Carlos e Nenê

Atacantes: Gabriel Taliari, Erick Farias, Ronie Carrillo, Ênio**, Miguel* e Caíque*