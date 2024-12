Nenê é um personagem único na história do Juventude

Na sinuca, o "velho Nenê" durante o vídeo de sua renovação com o Ju. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A repercussão impressionante do vídeo de anúncio da renovação de contrato de Nenê com o Juventude não é apenas um acerto de conteúdo do clube. É a demonstração do quanto o camisa 10 é um personagem ímpar na história do Verdão.

São poucos os jogadores que, hoje em dia, tem a facilidade e a disponibilidade para se colocarem como verdadeiros ídolos. E isso, obviamente, não se traduz apenas em campo, dentro das quatro linhas. Nenê tornou-se um exemplo para os companheiros e uma referência aos pequenos torcedores.

Afinal, quantos times do Brasil tem um Nenê? Jogando com 43 anos, nenhum. Com essa relação de proximidade com o torcedor? Pouquíssimos.

Nenê ainda poderá ajudar muito o Juventude dentro de campo. Como fez em 2024. Ou alguém esquece daquele gol do Cuiabá, decisivo para a permanência na elite? Ou da atuação diante do líder Botafogo, no Jaconi...

Só que o protagonismo e a importância de Nenê em sua relação com o Juventude hoje nem está mais resumida ao dentro de campo. O meia tornou-se um embaixador da marca, um personagem do futebol que está aqui, contribuindo, vivendo e aproveitando os últimos momentos da carreira profissional.