Multicampeão, Paulo Paixão busca mais um Campeonato Gaúcho para a sua galeria de títulos

Um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro se prepara para sua 14ª decisão de campeonato Gaúcho. Aos 73 anos, Paulo Paixão busca seu décimo título estadual aqui no Rio Grande do Sul. Caso levante a taça em 2025, essa seria sua quinta conquista pelo Inter.

Nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2013, Paulo Paixão foi campeão Gaúcho trabalhando no Estádio Beira-Rio. Conquistar o Gaúcho deste ano, serviria para o Inter quebrar a hegemonia do maior rival, mas também para o preparador físico igualar o número de conquistas que teve pelo maior rival.

Pelo lado Tricolor, Paixão acumula cinco conquistas de estadual. Quando iniciou sua trajetória no Rio Grande do Sul, o preparador físico conquistou os gaúchos de 1995 e 1996. O hiato sem conquistar o Gauchão durou até 2001 , quando novamente foi campeão pelo Grêmio. Em 2010 e 2022 , este último já como integrante da comissão técnica de Roger Machado, Paixão também levantou a taça pelo Grêmio.

Em 2000 e 2012, pelo Grêmio, Paulo Paixão ficou com o vice-campeonato. Em 2006, foi vice-campeão Gaúcho pelo Inter. A última vez em que o experiente preparador físico disputou uma final no Rio Grande do Sul, foi na decisão de 2024. Paixão era o preparador físico do Juventude.