No Juventude, Nenê irá igualar marca de Fluminense, PSG, Vasco e Monaco

Nenê completou mil jogos na carreira em 2024 na partida de ida da final do Gauchão pelo Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Disposição e competitividade não faltam a Anderson Luís Carvalho. Em pleno período de férias, o jogador tirou um dia para ser ator neste fim de 2024. Na última segunda-feira (23), Nenê seguiu em Caxias do Sul depois de ser padrinho de casamento do companheiro de time, o zagueiro Danilo Boza.

Nenê foi o protagonista da gravação do vídeo de anúncio da própria renovação de contrato para 2025. Ele atuou como velhinho na praça Dante Alighieri, nas mediações do Estádio Alfredo Jaconi e no hotel.

Mesmo com a direção negando a renovação para a imprensa, tudo fazia parte da encenação. No dia seguinte, o atleta confirmou o adiamento da aposentadoria. Não será desta vez que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai pegar o vovô alviverde.

— O engraçado é que eu era garotinho e sonhava: "Um dia quero ser jogador igual Nenê". Fui jogador, joguei, parei e continuo pensando: "Quero ser jogador igual Nenê". Ele é Incansável — declarou o ex-jogador Hernanes em postagem nas redes sociais de Nenê.

O ano de 2025 será histórico para o camisa 10. Ele vai completar 25 anos de carreira dentro dos gramados do Brasil e do mundo. E o Juventude também entrará para a história do "garotchinho". Ele vai chegar ao terceiro ano dentro do Estádio Alfredo Jaconi. Nenê atuou por três temporadas consecutivas em outros quatro clubes: PSG, Vasco, Monaco e Fluminense.

O LENDÁRIO 10

A história de Nenê começa profissionalmente no Paulista de Jundiaí em 2000. Ele deixa as terras tupiniquins em 2004, depois de ser vendido ao futebol espanhol. Em 2008, o atleta chega ao Monaco, e depois vai para o PSG. Em 2012, o craque tem seu valor de mercado estipulado em 14 milhões de euros, aos 30 anos de idade.

Na temporada de 2015, Nenê retorna ao Brasil para uma passagem longeva no Vasco. Foram três anos no time da Colina. Em 2019, ele vai para o rival Fluminense, mas não deixa de ser ídolo dos vascaínos, onde retorna em 2021.