O motivo que fez o Juventude perder atacante para time da Série B

Edson Carioca estava por empréstimo no Estádio Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

A permanência de Edson Carioca, no Estádio Alfredo Jaconi, era praticamente certa para a temporada de 2025. O atleta não foi peça decisiva neste ano de 2024, mas o clube apostava nele para o ano seguinte.

O jogador estava por empréstimo do Azuriz-PR no Juventude e o Papo tinha opção de compra. O clube planejava efetuar a compra, e estava encarando a situação como bem encaminhada. Contudo, um ponto fez as tratativas travarem. O time paranaense pediu um valor a mais que o Verdão pode pagar. A direção alviverde chegou ao seu teto e não quis extrapolar o limite por um jogador que não foi protagonista da temporada.

Depois da negociação travar, o jogador foi comprado pelo Goiás. O anúncio oficial ocorreu na véspera de Natal. O atleta irá disputar a Série B do Brasileirão com a equipe goiana em 2025. Ele assinou por três temporadas com o time, que será treinado por Jair Ventura.

No Jaconi, Edson Carioca fez 33 jogos com a equipe e sofreu com lesões. O atleta marcou três gols e deu três assistências no ano.