Neymar será pai pela quarta vez e terá segunda filha com Bruna Biancardi

Neymar continua sendo notícia mais pelo que faz fora dos gramados do que com a bola nos pés. Em recuperação de lesão muscular, o jogador revelou que será pai pela quarta vez e terá a segunda filha com Bruna Biancardi, sua namorada, com quem já teve Mavie, que recentemente completou um ano. Vídeo publicado nas redes sociais do casal revelou que eles serão pais de novo e de outra menina.

"Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que Ele (Deus) mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem vinda, filha! Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família", escreveu Bruna na legenda da publicação em que anuncia a novidade.

Neymar e Bruna compartilharam uma festa de "chá revelação" realizada na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde passaram o Natal com familiares e amigos. No vídeo, o craque da seleção brasileira brinca sobre a chegada de seu quarto filho: "Eu vou empacotar mais uma menina".