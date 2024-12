A NFL não tem como tradição realizar partidas durante o Natal. Porém, em 2024, após parceria com a Netflix, dois jogos ocorreram no dia 25 de dezembro. Quatro equipes já classificadas para os playoffs foram escolhidas , mas ainda havia muito em disputa na reta final da liga de futebol americano.

No primeiro duelo, o Pittsburgh Steelers recebeu o Kansas City Chiefs e não resistiu aos atuais campeões do Super Bowl. O quarterback Patrick Mahome liderou o ataque para a vitória por 29 a 10 . Ele teve 320 jardas de passe e três touchdowns.

Ravens atropelam os Texans ao som de Beyonce

No segundo jogo de Natal, o Baltimore Ravens não tomou conhecimento do Houston Texans, que mesmo jogando em casa marcou apenas dois pontos e sofreu 31 . O quarterback Lamar Jackson lançou para dois touchdowns e correu para outro.

Fora de campo, o destaque ficou com a cantora Beyonce, que fez um show no intervalo digno de Super Bowl. Ela se apresentou durante 13 minutos, com uma temática country, entrando em um cavalo branco e com a participação do rapper Post Malone.