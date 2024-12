Gus Edwards ajudou na vitória com dois touchdowns marcados. RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A abertura da Semana 16 da NFL ficou marcada pela vitória do Los Angeles Chargers sobre o Denver Broncos e por um lance inusitado que não acontecia há 48 anos. O triunfo por 34 a 27, no SoFi Stadium, em Los Angeles, na quinta-feira (19), teve um fair catch kick, que havia sido bem sucedido pela última vez em 1976.

O jogo estava indo para o intervalo e os Broncos tiveram um punt. Na hora de receber o chute e retornar, o jogador dos Chargers pediu o fair catch kick. Essa regra do futebol americano permite ao time que acabou de fazer o fair catch tentar um chute do ponto da recepção no lance imediatamente seguinte.

Dessa forma, mesmo com o relógio zerado, a equipe da casa teve a chance de pontuar. O chute deve ser um place kick, com a bola parada, ou um drop kick, com a bola quicando. Se a tentativa é certa entre as traves, a jogada vale três pontos — assim como um field goal.

A última vez que a jogada tinha dado certo foi em 1976, quando Ray Wersching, também dos Chargers, mas de San Diego, acertou um chute de 45 jardas. Em 2019, Joey Slye, do Carolina Panthers, tentou o lance contra o Tampa Bay Buccaneers, mas errou o chute de 60 jardas.

No fim das contas, o lance foi importante para os Chargers se manterem no jogo. O intervalo foi com os Broncos liderando por 21 a 13. No entanto, na segunda etapa, a franquia de Los Angeles melhorou defensivamente e aproveitou as chances que teve para vencer por 34 a 27. O resultado praticamente garante as duas equipes nos playoffs.

