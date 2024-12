Chiefs x Texans: horário e onde assistir ao jogo da NFL

Montagem com fotos de Jason Miller e Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O confronto entre Kansas City Chiefs e Houston Texans, pela Semana 16 da NFL, será disputado neste sábado (21), às 15h . O duelo ocorre no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

As duas equipes estão classificadas para os playoffs. No entanto, para os Chiefs o duelo vale bastante, visto que está na disputa da primeira posição na Conferência Americana (AFC), o que dá vantagem de descansar na primeira semana dos playoffs, além de ter o mando de campo nos demais jogos antes do Super Bowl.