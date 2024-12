NFL: onde assistir, horários e jogos da Semana 16

A rodada abre com o duelo entre Los Angeles Chargers e Denver Broncos . As duas equipes podem se classificar para os playoffs nesta semana: os Broncos precisam vencer para garantir vaga; os Chargers, por outro lado, precisam ganhar e torcer por derrotas dos Dolphins, Colts e Bengals.

Uma novidade na Semana 16 serão jogos no sábado. Com o final da temporada do futebol americano universitário, a NFL assume os horários do College Football. Os Chiefs precisam vencer o Houston Texans, e torcer por derrota do Buffalo Bills para o New England Patriots, para assegurar a primeira posição da Conferência Americana (AFC) neste dia.