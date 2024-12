Nick Cammett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Patrick Mahomes precisou ser ajudado na reta final do jogo.

Mais uma semana de NFL chegou ao fim neste domingo (15) e os jogos disputados durante o dia entregaram tudo o que um fã de futebol americano espera. Muitos pontos, placares definidos nos últimos segundos, rivalidade e novos classificados para os playoffs. Pittsburgh Steelers e Houston Texans são as equipes que garantiram vaga na pós-temporada.

Buffalo Bills e Kansas City Chiefs já conquistaram o título das suas respectivas divisões e lutarão até a Semana 18 pela primeira colocação na Conferência Americana (AFC). Esta posição dá o direito de jogar todas as partidas dos playoffs em casa, até o Super Bowl, que será realizado em Nova Orleans, no dia 9 de fevereiro de 2025 .

Os Chiefs têm duas vitórias de vantagem em relação aos Bills. Contudo, durante o duelo da Semana 15, no qual saiu vencedor diante do Cleveland Browns, o quarterback Patrick Mahomes deixou o campo lesionado. Foi constatado um problema no tornozelo e o jogador será avaliado semana a semana para saber se poderá entrar em campo.