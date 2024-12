Super Bowl: quem vai se apresentar, onde será e quanto custa para assistir

K. Dot, como é conhecido pelos fãs, vai se apresentar pela segunda vez no Super Bowl. VALERIE MACON / AFP

O maior jogo da NFL, que define o campeão da principal liga de futebol americano, é o Super Bowl. Em 2025, a partida será no Caesars Superdome, em Nova Orleans, em 9 de fevereiro. Além do duelo entre os campeões de cada conferência, o evento se destaca por conta do show do intervalo.

O times que vão disputar o Super Bowl LIX ainda não foram definidos, mas a apresentação sim. O rapper Kendrick Lamar será o responsável pelo show. O artista de 37 anos se tornou um dos mais influentes da sua geração e fará sua segunda participação durante o intervalo do Super Bowl.

Em 2022, K. Dot se apresentou junto de Dr. Dre, Snoop Dog, Mary J. Blige, Eminem e 50 Cent. Agora, como a principal atração, ele promete entregar um show para a história do evento.

Quanto custa para assistir ao Super Bowl LIX

Segundo o mercado de ingressos TickPick, o preço mais barato para o Super Bowl LIX custa US$ 6,6 mil (R$ 40 mil na cotação de 16 de dezembro), enquanto o preço médio do ingresso é de US$ 9,5 mil (R$ 57,7 mil).

Os dois times do Super Bowl dividem 35% dos ingressos. O time anfitrião, que será o New Orleans Saints, recebe 5%, e os 29 times restantes da NFL ficam com cerca de 1% cada e realizam loterias entre os detentores de ingressos para a temporada.