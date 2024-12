Com destaque do Corinthians, seleção brasileira sub-20 é convocada para o Sul-Americano

Um dos destaques da lista é o meio-campista Breno Bidon, do Corinthians. Revelação da última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atleta terminou a temporada 2024 em alta, sendo titular da equipe comandada por Ramón Díaz. O goleiro Felipe Longo, também do Corinthians, foi outro nome chamado.

O Brasil está no Grupo B do Sul-Americano, junto com Bolívia, Argentina, Equador e Colômbia. Na fase inicial, os times da mesma chave se enfrentam. Os três primeiros de cada grupo avançam para o hexagonal final, quando todas as equipes se encaram. Os quatro primeiros garantem lugar no Mundial Sub-20, no Chile.