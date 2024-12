NFL: onde assistir, horários e jogos da Semana 17

Puka Nacua, dos Rams, será um dos destaques na Semana 17 da NFL. Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A temporada regular da NFL está chegando ao fim e a Semana 17 será a penúltima disputada. Restam poucas vagas para os playoffs e a definição delas deverá ocorrer somente na última rodada.

O início da Semana 17 se deu no dia de Natal, com duas partidas disputadas. O Kansas City Chiefs e o Baltimore Ravens venceram seus duelos e conseguiram vantagens importantes para os playoffs.

A rodada segue nesta quinta-feira (26), com o Seattle Seahawks visitando o Chicago Bears e precisando vencer, pois está na disputa do título da divisão Oeste da Conferência Nacional (NFC). Nesta briga ainda está o Los Angeles Rams, que enfrenta o Arizona Cardinals no sábado (28).

Ainda neste dia, destaque para dois times que podem se classificar para os playoffs. O Los Angeles Chargers enfrenta o New England Patriots e precisa vencer para garantir a vaga. O mesmo serve para o Denver Broncos, que encara o Cincinnati Bengals. No entanto, o adversário ainda sonha com uma classificação e vai jogar a vida.

No domingo (29), o principal jogo será o clássico entre Minnesota Vikings e Green Bay Packers. As duas equipes já estão garantidas nos playoffs, mas os Vikings ainda sonham com a primeira posição geral da NFC.

Para encerrar a Semana 17, um jogo que antes da temporada começar era tido como um dos mais aguardados, por terem feito a final da conferência na última vez. Contudo, o duelo entre San Francisco 49ers e Detroit Lions vale apenas para um lado. Os Niners estão eliminados após uma temporada desastrosa e repleta de lesões. Os Lions estão na briga pela liderança da NFC e da divisão Norte contra os Vikings.

Confira os jogos da Semana 17 da NFL

Quarta-feira (25):

Pittsburgh Steelers 10x29 Kansas City Chiefs

Houston Texans 2x31 Baltimore Ravens

Quinta-feira (26):

22h15min - Chicago Bears x Seattle Seahawks - ESPN 2 e Disney+

Sábado (28):

15h - New England Patriots x Los Angeles Chargers - NFL Game Pass

18h30min - Cincinnati Bengals x Denver Broncos - ESPN 2 e Disney+

22h10min - Los Angeles Rams x Arizona Cardinals - ESPN 2 e Disney+

Domingo (29):

15h - Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys - ESPN 2 e Disney+

15h - Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers - NFL Game Pass

15h - Buffalo Bills x New York Jets - ESPN 3 e Disney+

15h - New York Giants x Indianapolis Colts - NFL Game Pass

15h - New Orleans Saints x Las Vegas Raiders - NFL Game Pass

15h - Jacksonville Jaguars x Tennessee Titans - NFL Game Pass

18h05min - Cleveland Browns x Miami Dolphins - ESPN 4 e Disney+

18h25min - Minnesota Vikings x Green Bay Packers - ESPN 2 e Disney+

22h20min - Washington Commanders x Atlanta Falcons - ESPN 2 e Disney+

Segunda-feira (30):