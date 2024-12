Depois da venda de Lorena, Grêmio acerta contratação de nova goleira

Atleta é aguardada em Porto Alegre para realizar exames e assinar o contrato. (Arquivo Pessoal/Divulgação)

A direção do Grêmio acertou, nesta quinta-feira (26), o seu quinto reforço para 2025. O clube fechou a contratação de Letícia Rodrigues, goleira que passou pelo Cruz Azul-MEX nesta temporada.

O tempo do vínculo ainda não foi divulgado. A atleta é aguarda em Porto Alegre para realizar exames e depois assinar o contrato.

A chegada de Letícia é uma reposição à perda recente de Lorena. A goleira foi vendida ao Kansas City Current-EUA. Vivi, que poderia ser a substituta natural, tem a situação indefinida. Ela recebeu uma proposta do Flamengo e pode deixar o clube.

Aos 27 anos, com 1m8c0m de altura, Letícia é natural de Campinas. No futebol brasileiro, passou por times como Atlético-MG, Cresspom-DF, Real Ariquemes e Porto Velho. No ano passado, viveu sua primeira experiência no Exterior. Foi contratada pelo Lank Vilaverdense, de Portugal.

Em 2024, chegou ao Cruz Azul, do México. No entanto, voltou ao Brasil na metade do ano para defender as cores do Real Brasília-DF. A atleta terminou o ano como campeã do torneio estadual e foi a goleira menos vazada.

Com o acerto de Letícia Rodrigues, o Grêmio chega ao número de cinco reforços para 2025.

Leia Mais Quatro jogadoras do Grêmio acertam com o Botafogo para a próxima temporada