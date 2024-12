As contratações já anunciadas pela dupla Gre-Nal no futebol feminino

Anny Marabá (E) foi anunciada como centroavante do Inter e Letícia (D) é a nova goleira do Grêmio. (Montagem sobre fotos/Daniela Veiga Atlético-MG/Divulgação e Arquivo Pessoal/Divulgação)

Antes da virada de ano, as direções de Grêmio e Inter seguem se movimentando na janela de transferências. Entre tratativas e garimpo por nomes, alguns anúncios já foram feitos. Zero Hora traz um balanço sobre as novidades oficializadas para 2025.

Do lado das Gurias Gremistas, o clube anunciou acordos com cinco atletas até o momento. O mais recente foi o da goleira Letícia Rodrigues, que começou a temporada no Cruz Azul-MEX. A sua chegada é uma reposição especialmente à saída de Lorena, vendida para o Kansas City Current.

Mas ainda virão novidades. A própria posição de goleiras é um setor que o clube quer reforçar mais. Vivi tem proposta do Flamengo e deve deixar Porto Alegre.

A direção gremista ainda trata da permanência de atletas que tem contrato se encerrando no dia 31. Uma das situações é a da meia Dayana Rodriguez, um dos pilares do time neste ano. O desempenho despertou o interesse de outras equipes, mas o clube gaúcho tem tratativas encaminhadas.

Buscar reposições também é pauta do lado colorado. Nesta quinta-feira (26), houve o anúncio da chegada da zagueira Leticia Debiasi, que estava no Botafogo. Com as saídas de Isa Haas e Carla, a defesa é um dos setores que vai precisar de novas peças.

O planejamento das Gurias Coloradas para 2025 prevê entre sete e nove reforços. Até agora, já são quatro. Um dos nomes encaminhados, mas que ainda não foi anunciado, é o da volante Júlia Bianchi. A jogadora pertencia ao Chicago Starts, dos Estados Unidos, e comunicou recentemente sua saída.

A trajetória de Júlia se encaixa no perfil "mais experiente" buscado pelos dirigentes. Além de passagens por clubes do Brasil, a volante atuou no futebol espanhol e soma convocações pela Seleção Brasileira. De quebra, já trabalhou com o técnico Jorge Barcellos.

A volante chegaria ao Inter com status de principal contratação para o próximo ano.

