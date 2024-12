Quatro jogadoras do Grêmio acertam com o Botafogo para a próxima temporada

Sinara estava no Grêmio desde 2020. CAROLINE MOTTA / GRÊMIO FBPA

As laterais Sinara e Natane, a zagueira Sassá e a meia Rita Bove não seguirão no Grêmio na próxima temporada. Todas tinham contrato com o Tricolor apenas até o final deste ano e não vão renovar. As quatro acertaram transferência para o Botafogo.

Da lista, a lateral-direita Sinara é a que estava no Grêmio há mais tempo. No clube desde 2020, ela se despede com 57 jogos, um gol, dois títulos gaúchos e uma conquista da Ladies Cup.

Depois de Sinara, a que mais tem tempo no clube é a lateral-esquerda Natane. Desde 2023 em Porto Alegre, somou 19 jogos, um título gaúcho e um da Ladies Cup pelo Grêmio.

Por fim, a zagueira Sassá e a meia Rita Bove chegaram ao Tricolor neste ano e foram pouco aproveitadas. Ambas participaram das conquistas de Ladies Cup e Gauchão. A primeira disputou seis jogos pelo clube. Enquanto a meio-campista esteve em campo cinco vezes com a camisa das Gurias Gremistas.

A lista de saídas ainda conta com as atacantes Caty, que vai para a Ferroviária, e Cássia, acertada com o Bahia; as meias Pri Back, que defenderá o Cruzeiro, e Rafa Levis, que irá para o América-MG. Além disso, ainda são esperadas as baixas das goleiras Vivi, para o Flamengo, e Lorena, para o futebol do Exterior.

Por outro lado, a goleira Sol, a lateral Dani Barão, as zagueiras Tayla, Mónica Ramos e Brito; as meio-campistas Bia Santos, Dudinha e Natalia Barros; e as atacantes Raquel Fernandes, Maria Dias, Giovaninha, Luana Spindler, Kelly Restrepo e Gisele têm vínculo com o Grêmio para o ano que vem.

Os números de Sinara pelo Grêmio

57 jogos

1 gol

2 títulos do Gauchão (2022 e 2024)

1 título da Ladies Cup (2024)

Os números de Natane pelo Grêmio

19 jogos

1 título do Gauchão (2024)

1 título da Ladies Cup (2024)

Os números de Sassá pelo Grêmio

6 jogos

1 título do Gauchão (2024)

1 título da Ladies Cup (2024)

Os números de Rita Bove pelo Grêmio