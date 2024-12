Moradores afirmam que houve abuso policial em ação em condomínio de Canoas; BM diz que vai apurar

Moradores do Residencial Mathias, na Rua Campinas, no bairro Mathias Velho, em Canoas, afirmam que houve excesso por parte dos policiais na ação que resultou em duas prisões na madrugada desta sexta-feira (27).

A ação no condomínio teve início, segundo a BM, porque um homem armado, que estaria disparando na rua, teria fugido para dentro do residencial.

Ação vai ser investigada

— A Brigada Militar foi praticamente agredida, inclusive pela portaria do condomínio. Não conseguimos nem prender (o porteiro) por conta do apoio que ele teve dos moradores — disse o coronel, que afirmou que rojões foram jogados a partir da guarita em direção aos PMs.

Efetivo na região

Conforme o coronel, a região onde o condomínio está localizado possui grupos criminosos que atuam com tráfico de drogas. Ele diz que o residencial possui conflitos semelhantes ao do Princesa Isabel, conhecido como Carandiru, no bairro Azenha, em Porto Alegre.

Na manhã desta sexta-feira, a BM seguia no local. Por volta das 9h, havia três viaturas e o ônibus da Tropa de Choque nos arredores do condomínio. Moradores estavam sendo revistados na saída e entrada ao residencial.

Carros queimados

Pelo menos 11 veículos foram incendiados entre as 3h e as 6h30min desta sexta-feira (27) em Canoas e Nova Santa Rita. A BM não confirma que os casos tenham relação com o conflito no condomínio.