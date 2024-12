Polícia investiga caso de corpo de canoense encontrado em pousada de Imbé

Um homem de 44 anos, natural de Canoas, foi encontrado morto dentro de um quarto de uma pousada em Imbé, no Litoral Norte, na noite de quinta-feira (26). As circunstâncias da morte ainda são investigadas, mas segundo a polícia não foram encontrados sinais de crime e um perito que foi ao local apontou que a causa da morte pode ter sido um mal súbito . A investigação ainda aguarda o resultado na necropsia para confirmar o que aconteceu.

Os parentes esperavam a presença de Rodrigo na noite da véspera de Natal, mas ele não apareceu. Em razão da ausência, familiares foram até a pousada procurá-lo. De acordo com o delegado, ao desmontarem a janela do quarto onde ele morava, já teriam sentido o cheiro do cadáver. O corpo estava no interior do quarto, que estava chaveado por dentro.