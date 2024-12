Arteta confirma cirurgia de Saka e prevê longa ausência do atleta no Arsenal: 'Mais de 2 meses'

O técnico Mikel Arteta ganhou um problema mais sério do que esperava. Na coletiva concedida após a vitória sobre o Ipswich, pelo Campeonato Inglês, ele confirmou que o atacante Bukayo Saka foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles. Com isso, o jogador vai se ausentar do Arsenal por um período mais longo do que estava previsto.