"Temos certeza de que vai ser muito vitorioso aqui", afirma vice de futebol do Grêmio após anúncio de Quinteros

Quinteros estava no Vélez Sarsfield. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

O Grêmio anunciou, no final da tarde deste sábado (28), a contratação de Gustavo Quinteros como novo técnico visando a próxima temporada. O argentino naturalizado boliviano chega para substituir Renato Portaluppi, que despediu-se do Tricolor após o Brasileirão.

Depois da oficialização de Quinteros, o vice de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato participou do Sábado Esporte, da Rádio Gaúcha, para falar sobre a escolha pelo profissional.

— É um técnico vencedor, trabalhador, com futebol forte, aguerrido, veloz, de marcação, de intensidade. São essas características que fizeram o Grêmio contratá-lo. Foi muito difícil a negociação porque ele estava trabalhando e o Grêmio apostou muito nele. Temos certeza de que vai ser muito vitorioso aqui — afirmou Rossato.

Gustavo Quinteros estava no argentino Vélez Sarsfield, onde foi campeão nacional. Além disso, na carreira, o profissional também acumula títulos nacionais em Equador, Chile e Bolívia.

Agora, o novo treinador trabalha junto à direção para a montagem do elenco gremista. A equipe voltará a campo no Gauchão, em busca do octa estadual.

— O Grêmio vai buscar em conjunto com ele (os reforços). A análise dos atletas não é feita de forma individual. Inclusive a gente já vem trabalhando. O Quinteiro já tem quatro, cinco dias aí que está trabalhando com a equipe do futebol aqui do Grêmio, na análise do elenco, de possíveis dispensas, de possíveis contratações. O clube não parou neste tempo — enfatizou Rossato.

O Tricolor ainda não definiu a data de apresentação de Quinteros. No entanto, afirma que o profissional chegará a Porto Alegre entre os dias 6 e 8 de janeiro.