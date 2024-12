Jogadores que trabalharam com Quinteros e podem ser alternativas para o Grêmio

Com o anúncio de Gustavo Quinteros como novo técnico do Grêmio, o clube volta às atenções ao mercado para contratar os reforços desejados pelo argentino naturalizado boliviano. Direção e treinador sabem que o clube precisa de dois laterais (um esquerdo e um direito), um zagueiro e um volante para ampliar o elenco para a temporada de 2025.

Com passagem por diversos países, Quinteros pode ajudar a trazer alguns nomes para Porto Alegre. No Vélez Sarsfield, clube em que foi campeão argentino neste ano, o treinador contou muito com a ajuda da base para reforçar o elenco e alguns jogadores se destacaram. Zero Hora destacou alguns nomes que poderiam ser indicados para o Grêmio. Confira abaixo.

Claudio Aquino (meia)

Vélez / Divulgação

O jogador, que tem contrato encerrando em 31 de dezembro, anunciou em suas redes sociais que não irá renovar com o clube. Aquino era o meia central da linha de três do sistema 4-2-3-1 de Quinteros no Vélez. Com grande liberdade de movimentação no setor ofensivo, ele disputou todos os 27 jogos do Campeonato Argentino, com nove gols marcados e quatro assistências.

Valentín Gómez (zagueiro)

Valentín Gómez, 21 anos, foi destaque na defesa do time de Quinteros campeão argentino. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

É a galinha dos ovos de ouro do time argentino. Depois de uma grande temporada, estima-se que o defensor esteja valendo cerca de 10 milhões de euros (R$ 64,36 milhões na cotação atual). Além disso, o Tricolor teria de disputá-lo com times europeus e também brasileiros, como Palmeiras e Corinthians.

Damián Fernández (zagueiro)

Damián Fernández, 23 anos, é um zagueiro baixo, mas de boa técnica. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

Mais um defensor criado na base do clube argentino. Também cresceu de rendimento no último ano e, inclusive, marcou um dos gols da vitória contra o Huracán que garantiu o título argentino para o Vélez.

Christian Ordóñez (volante)

Christian Ordóñez (D) tem 20 anos e foi destaque do Vélez campeão argentino em 2024. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

Também foi um dos destaques da conquista do time argentino. Aos 20 anos, é considerado um jogador de bastante marcação, sendo peça fundamental do Vélez na temporada. Tem contrato até o fim de 2025.

Gabriel Suazo (lateral-esquerdo)

Aos 27 anos, Suazo é titular da lateral esquerda do Toulouse, da França. Toulouse FC / Divulgação

Atuou com Quinteros ainda no Colo-Colo durante as temporadas de 2020 até 2022. Além de ser lateral, também pode ser improvisado como primeiro homem de meio de campo. Foi vendido ao Toulouse, da França, e vem sendo titular no Campeonato Francês.

Joaquín Garcia (lateral-direito)

García, 23 anos, é lateral-direito e foi revelado pelas categorias de base do Vélez. Vélez Sarsfield / Divulgação

Aos 23 anos, Joaquín Garcia foi titular da lateral direita do Vélez na conquista do Campeonato Argentino deste ano. Revelado pelas categorias de base do clube, ele conquistou a posição em 2023 e se firmou nesta temporada, com duas assistências em 38 partidas.