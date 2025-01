A frase de Quinteros sobre o Gauchão que surpreendeu a direção do Grêmio

Gustavo Quinteros assinou com o Grêmio até dezembro de 2025. Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

Logo na primeira reunião com o novo técnico Gustavo Quinteros, a direção do Grêmio tomou o cuidado de enfatizar ao comandante a importância da conquista do octacampeonato gaúcho, uma vez que os estaduais são uma peculiaridade exclusiva do futebol brasileiro. Porém, os dirigentes gremistas se surpreenderam com o alto nível de conhecimento do comandante sobre o Gauchão e seu peso para a rivalidade Gre-Nal.

— Quando a gente foi falar para ele sobre a importância do Campeonato Gaúcho de 2025, ele já saiu na frente. Sabia de toda a história. É um cara que conhece o Grêmio e que disse que vem para ser campeão. “Também quero fazer parte dessa história”. Foram essas as palavras dele — revelou o vice de futebol Alexandre Rossato, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Conquistar o octa é uma prioridade tricolor, e o pouco tempo de trabalho até a estreia no Gauchão, no dia 22 de janeiro, é um ponto de atenção, sobretudo por se tratar de um técnico que nunca trabalhou no futebol brasileiro. Porém, o conhecimento do comandante sobre a realidade do clube e o comprometimento em se inteirar sobre o elenco chamaram atenção dos dirigentes.

— A gente sabe das dificuldades de um treinador estrangeiro, mas o Grêmio está preparado para dar todo o suporte para que ele possa fazer um bom trabalho. Inclusive, o Quinteros já está trabalhando com a equipe do futebol do Grêmio há quatro ou cinco dias na análise do elenco e de possíveis dispensas ou contratações. O Grêmio não parou esse tempo todo, e o Quinteros já se somou a nós —completou Rossato.

— É um técnico vencedor, trabalhador e com futebol forte, aguerrido, veloz, de marcação e de intensidade. São essas características que fizeram o Grêmio contratá-lo. Na verdade, a gente entende que buscou um treinador com a cara do Grêmio —finalizou.

Quinteros assinou contrato até dezembro de 2025 e chega à Arena com os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros e com o preparador físico Hugo Roldán.