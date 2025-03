O fator que pode ser decisivo para o Grêmio na luta pelo título

Quinteros corre o risco de fica Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Gustavo Quinteros será o principal desfalque do Grêmio no Gre-Nal 445. Não poder contar com o seu treinador na beira do gramado, vira um prejuízo gigante para o Tricolor. Ainda há o risco do técnico ser denunciado, julgado e punido pelo TJD, ficando fora também do jogo disputado no Beira-Rio.

Quanto à escalação da equipe trabalhada durante a semana CT Luiz Carvalho, se for levado em conta o que campo tem mostrado nas últimas partidas, Monsalve tem que ser titular no lugar de Cristaldo. Com a possibilidade de utilizar Amuzu pela esquerda, Cristian Olivera na direita e Braithwaite na frente, o Tricolor está escalado.

Não vejo como fazer qualquer tipo de mistério. A defesa está definida e os volantes serão Villasanti e Cuéllar. Começando as finais em casa, o Grêmio vai ter que tomar a iniciativa para tentar levar algum tipo de vantagem nos domínios do Inter.

Hora do fator Arena entrar em ação. Até porque a grande decisão será no Beira-Rio no final de semana seguinte.