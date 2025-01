A escala do conflito político em Moçambique e a preocupação do governo brasileiro

Homem segura um bala encontrada nas ruas de Maputo, capital de Moçambique. Amilton Neves / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ano ainda não acabou para Moçambique, localizado ao sul da África, e vai começar 2025 também agitado. Há uma semana, a população vive cenário de manifestações que se intensificaram nas ruas diante do resultado das eleições presidenciais, ocorridas ainda em outubro. É a pior violência desde o fim da guerra civil, há 32 anos. Organizações da sociedade civil local apontam que mais de 250 pessoas já morreram nos conflitos.

Na última segunda-feira (23), o Conselho Constitucional - o tribunal superior do país - confirmou a vitória de Daniel Chapo, da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), mesmo que observadores internacionais apontem irregularidades no processo.

Ao centro, o presidente eleito Daniel Chapo e eleitores. Amilton Neves / AFP

Manifestantes acusam o partido, que está no poder no país desde a independência em 1975, de fraudar as eleições. Do outro lado, o candidato de oposição Venâncio Mondlane, do Partido dos Optimistas para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos), alertou que um "caos" poderia ser instaurado no país caso a Frelimo continuasse no poder.

Como chegou neste cenário?

O descontentamento popular não começou agora. A insatisfação iniciou com denúncias de corrupção e escândalos de dívidas que quase colapsaram a economia do país, que é considerado um dos mais pobres do mundo. Ligado a isso, há um aumento da pobreza e desemprego.

Recentemente, Mondlane acusou as forças de segurança do país de permitir saques e vandalismo para dar ao governo um pretexto para declarar estado de exceção e reprimir os protestos. Na sexta-feira (27), Chapo apelou a “não violência” e à “unidade”.

Como o Brasil acompanha?

O país é um ponto estratégico que conecta o sul da África com outras partes do mundo. Além disso, conta com reservas de gás natural, que atraem investimentos estrangeiros.

O Brasil e Moçambique fazem parte do chamado "Sul Global", termo utilizado pelo presidente Lula e que refere-se a países localizados principalmente no hemisfério sul e que possuem desafios semelhantes de desenvolvimento econômico e social. Ambos países também possuem economias baseadas na exportação de commodities.

Diante da escalada de conflitos, o governo brasileiro emitiu uma nota na última sexta-feira (27) que acompanha com "preocupação" a repercussão do anúncio. Historicamente, há laços culturais e econômicos do Brasil com o país africano.

O temor agora se volta para 2025, já que o caos nas ruas tende a crescer e desembocar no dia 15 de janeiro, quando ocorre a posse de Chapo na presidência do país.