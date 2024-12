Presidente eleito de Moçambique apela à 'não violência' em meio aos protestos pós-eleitorais

O presidente eleito de Moçambique, Daniel Chapo, apelou nesta sexta-feira (27) à "não violência" e à "unidade" neste país do sul da África mergulhado desde segunda-feira em tumultos pós-eleitorais que deixaram uma centena de mortos.

O candidato do partido Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), formação no poder desde a independência de Portugal em 1975, lamentou "a violência, a destruição da propriedade pública e privada, a morte de concidadãos", assim como "a obstrução de estradas, saques e roubos", observados durante quatro dias.

Daniel Chapo, de 47 anos, indicou que as cidades mais afetadas são a capital Maputo e a vizinha Matola, assim como Beira, no centro, e o norte de Nampula.

"Estes atos apenas contribuem para o declínio do país e para o aumento do número de moçambicanos que caminham para o desemprego e a miséria", sublinhou o ex-governador provincial, que dentro de algumas semanas liderará este país, um dos mais pobres e desiguais do mundo.