Saiba quanto o Juventude faturou com premiação, vendas e bilheteria em 2024

Segundo levantamento do site Máquina do Esporte, mídia especializada em negócios no esporte e marketing esportivo do Brasil, o Juventude faturou R$ 40,5 milhões em 2024 com Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Desse valor, R$ 10 milhões vieram de bilheteria, com destaque para R$ 2,9 milhões no jogo contra o São Paulo, partida realizada em Brasília por conta da venda do mando de campo.