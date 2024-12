Juventude encaminha contratação de um dos destaques do Atlético-GO

O Juventude avançou significativamente na contratação do zagueiro Adriano Martins, de 27 anos, destaque do Atlético-GO. Os dois clubes estão acertando um contrato de empréstimo do defensor até o final de 2025, segundo informações de Roberto Peruzzo, do ge.globo.

O jogador pertence ao Atlético-GO e tem vínculo com a equipe até o fim de 2026. O time foi rebaixado à Série B do Brasileiro, mas o defensor se destacou. O atleta entrou em campo em 55 partidas e atuou os 90 minutos em 50 jogos com a camisa do time de Goiás. Em apenas um jogo do ano ele não começou como titular.

O atleta tem bons números na temporada, sendo o primeiro zagueiro com mais passes progressivos na Série A, com 309. Também foi o segundo com mais interceptações, com 1,65 por jogo, e o terceiro com mais minutos jogados, um total de 3.370. Ele ainda é o sexto zagueiro com mais desarmes (43) e bolas longas na Série A de 2024 (130). Quando o assunto é duelos vencidos pelo chão, o atleta é o oitavo do Brasil com 63. Os dados são do sofascore e do wyscout.