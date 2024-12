O mago Roni Nodari compartilha dicas de como vibrar positivamente em 2025

Roni Nodari Leandro Araújo / Divulgação

Neste fim de 2024, quando olhamos para o horizonte e sentimos a energia vibrante de um novo ciclo, somos lembrados da importância de cultivar o equilíbrio em nossas vidas para captar o melhor que o mundo tem a oferecer. Este é o convite que a coluna faz a cada leitor, ao destacar a sabedoria de Roni Nodari, uma figura que, ao longo de sua jornada, sintonizou com as vibrações mais elevadas da espiritualidade. Nascido em Santa Catarina, Roni escolheu Caxias do Sul como seu lar há mais de três décadas. Filho de Rudy Luiz Nodari e Tereza Lúcia Nodari (in memoriam), ele cresceu rodeado por uma família com raízes espirituais que sempre o orientaram, proporcionando-lhe uma conexão profunda com o invisível, e uma visão que se traduz em práticas de vida diárias.

— Cresci com meus pais me ensinando o valor da conexão espiritual. Sempre tive uma grande admiração pelas energias do universo, algo que guiaria minha vida — conta Roni. Ele é irmão caçula de Ana Lúcia, Rudimar Luiz e Sandra Mara, e pai de Abner Nodari, de 28 anos. Hoje, casado com Nádia da Silva Terres, ele compartilha a constante evolução.

Aos 23 anos, em 1990, Roni teve um encontro que mudaria sua trajetória para sempre. Durante uma viagem a Natal, no Rio Grande do Norte, conheceu a mestra Rosineide Lima, que o apresentou a Luiz de Maranhão, seu mentor espiritual.

— Lembro até hoje do momento em que fui levado à incorporação de Luiz de Maranhão. Ele me revelou que minha missão era mais profunda do que eu imaginava e que o universo estava me chamando para um caminho de magia e metamorfose — explica Roni. Foi a partir desse encontro que sua vida se desdobrou em uma jornada marcada por transformações — Passei por uma “morte espiritual” — uma fase de grande desconforto emocional, onde tudo parecia desmoronar. Mas, após esse processo doloroso, vivi um renascimento, um entendimento claro sobre meu propósito.





Roni sobre rituais e livros

A Profecia Celestina, de James Redfield, é uma obra que mistura aventura e espiritualidade para o despertar da consciência.

O uso de roupas brancas no ritual de fim de ano simboliza pureza, renovação e um novo começo.

As velas brancas representam a conexão com as energias da paz, enquanto as azuis estão associadas ao poder das águas e à proteção espiritual.





Em pouco tempo, Roni alcançou o status de mago e sua missão espiritual se intensificou ao ponto de ele se tornar um elo entre os mundos visível e invisível — Hoje, eu trabalho na Colônia Céu Azul, um local sagrado onde realizamos curas espirituais e magia. Na Catedral, os atendimentos são voltados para aqueles que enfrentam distúrbios espirituais. Ajudamos a reequilibrar as energias e a restaurar a saúde espiritual.

Além de sua atuação na Colônia, Roni lidera o Centro Espírita Caminhos da Luz, localizado em Antônio Prado.

— Ministramos palestras, cultos aos antepassados, fazemos curas e passes espirituais. Nosso trabalho é voltado para o acolhimento e para o despertar espiritual das pessoas — afirma Roni.

Com a experiência adquirida ao longo de tantos anos, ele também lidera o Espaço Xamânico Suprema Luz, em Ipê, onde realiza retiros espirituais e cultos aos Orixás.

— O xamanismo me permite integrar os saberes ancestrais com o presente. Os Orixás trazem ensinamentos profundos e a natureza é meu maior guia nesse processo de cura e elevação espiritual — compartilha.

Em Caxias do Sul, seu trabalho terapêutico inclui a leitura da alma, limpeza energética e até cirurgias astrais — O autoconhecimento é fundamental para qualquer processo de cura. Só podemos curar o exterior quando entendemos o que se passa no interior.

Para Roni, o fim de ano não é apenas uma troca de números no calendário, mas uma verdadeira renovação espiritual — O período de transição entre o fim de um ciclo e o início de outro é uma oportunidade de reflexão e preparação. Para mim, o ano novo sempre traz renovação. A energia de Iemanjá, por exemplo, é fundamental nesse período. Ela nos oferece purificação — explica.

— Em 2025, o que nos espera é um ano de transformação e equilíbrio, regido por Xangô e Iansã. Xangô, o orixá da força e da justiça, nos ensinará a refletir sobre nossas escolhas e a agir com sabedoria. Já Iansã, orixá das mudanças e das emoções, nos desafiará a não temer o novo — diz Roni — A racionalidade em excesso pode nos levar a um caminho de rigidez e resistência. O convite é para que busquemos o equilíbrio, respeitando nossas emoções e, ao mesmo tempo, usando a razão para nos guiar.

O mago compartilha sua visão de espiritualidade como um caminho contínuo de autotransformação — Cada prática que realizamos deve ser feita com intenção e com o coração aberto. A magia não é algo distante e inalcançável. Ela é a energia que move o universo e, quando sabemos como utilizá-la, transformamos nossas vidas — reflete. Para aqueles que se sentem atraídos pela magia, mas hesitam em segui-la, ele oferece um conselho direto — É uma vocação, não uma opção. Quando o chamado é forte, ele não pode ser ignorado.

E com essas palavras, Roni finaliza sua reflexão — Uma lição espiritual a que todos deveriam ficar atentos é sobre a importância de reconhecer o tamanho do seu ego e aprender a controlá-lo. Quando vivemos imersos em nossos próprios interesses e objetivos não conseguimos despertar para o verdadeiro amor, que é aceitação, entrega e perdão.





Como se preparar espiritualmente para 2025: