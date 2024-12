Pintora, professora e designer, Renata Silva Medeiros transformou um impulso infantil em profissão, tendo como inspiração as cores vibrantes do Brasil e as formas libertadoras de Pablo Picasso. Natural de Santiago, ela é radicada caxiense desde 2011, onde construiu um lar ao lado do marido, Maurício de Barros, e dos filhos Marina Medeiros de Barros, de 9 anos, e Lorenzo de Barros, de 15.