A enóloga Caroline Gonzatti resgata o valor do terroir brasileiro em vinhos autorais que combinam inovação e respeito ao tempo

Caroline Gonzatti, nascida em Nova Bréscia, vive em Monte Belo do Sul, cidade que elegeu para construir sua vida e tirar do papel a Seis Mãos, sua vinícola autoral. Aos 28 anos, a filha de Samuel Gonzatti e Rosângela Padilha já carrega uma bagagem impressionante no universo dos vinhos. Formada como Técnica e Tecnóloga em Viticultura e Enologia pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, consolidou sua assinatura como enóloga e empresária. A conexão com o vinho, no entanto, iniciou por acaso, como ela mesma enfatiza.