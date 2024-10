Uma questão de classe, o professor caxiense Max Dantas reflete sobre os desafios e as conquistas da docência

Em um mundo em constante transformação, no qual a tecnologia e as novas metodologias de ensino são exigências diárias, ser professor é uma missão que vai além da rotina enfrentada no ensino tradicional. Para o mestre Maximiliano Dantas, que há mais de duas décadas se dedica à educação, o Dia do Professor, celebrado na próxima terça-feira, 15, torna-se uma oportunidade para refletir sobre o papel edificante da docência e as constantes reinvenções que a profissão demanda.