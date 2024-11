A sempre elegante e solidária Leonor Grezzana Ronchetti, como realiza tradicionalmente todos os anos, volta a promover benemerência para celebrar o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. No sábado, 14 de dezembro, às 16h, com missa ministrada pelo Padre Tadeu Libardi, arrecadará doações de material escolar, na Paróquia Santo Antônio, no Bairro Cinquentenário.