Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Juliano Mugnol e Gabriel Gaviraghi investiram na programação festiva que anima as noites de sexta-feira no Café de La Musique

Périplo



A dermatologista caxiense Grasiela Monteiro engata temporada de férias com a família. Juntos, celebrarão os festejos natalinos em São Francisco de Assis. Já a contagem regressiva para o Ano Novo inicia no país vizinho, Uruguai. Depois, Grasiela embarcará para Miami, onde atuará no Comitê Científico do Congresso Mundial de Medicina Estética e Antienvelhecimento das Américas.