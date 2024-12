Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Vida e obra



Thereza Verona Tondo voltou ao centro das atenções de familiares, amigos e colaboradores, na hora do almoço do sábado, 14, durante o lançamento de sua biografia Protagonista da minha vida. Com as atenções dos filhos, netos e bisnetos, a publicação ganhou sessão de autógrafos e homenagens na Casa Perlage Giardino, em Farroupilha. A obra que celebra o legado de Thereza ao lado do marido, Dalvino Tondo (in memoriam), contou com pesquisa e entrevistas da jornalista Valquiria Vita e prefácio assinado pela relações públicas da Orquídea, Vanessa Sousa.