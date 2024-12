Mesmo com intervenções do Banco Central, dólar fecha cotado a R$ 6,09 e atinge novo recorde

A valorização supera o recorde estabelecido há uma semana , em 9 de dezembro, quando o dólar chegou a valer R$ 6,082. Nesta segunda, a cotação da moeda norte-americana atingiu R$ 6,097, mas apresentou queda após duas intervenções do Banco Central (BC). A alta confirma projeção publicada durante a manhã pela colunista de Zero Hora Marta Sfredo.

Para desacelerar a alta da moeda dos Estados Unidos, o BC leiloou mais US$ 4,6 bilhões em duas operações distintas. Na primeira, à vista, vendeu US$ 1,6 bilhão com o compromisso de recompra. A segunda manobra foi um leilão de linha, sem necessidade de readquirir o montante de US$ 3 bilhões.