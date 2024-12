Wall Street fecha com resultados mistos e recorde do Nasdaq

A Bolsa de Nova York fechou nesta segunda-feira (16), véspera de uma nova reunião do Federal Reserve, com resultados mistos e um recorde para o Nasdaq devido ao otimismo em torno da inteligência artificial (IA).

A Broadcom seguiu se beneficiando de seus bons resultados e das declarações de seu CEO, Hock Tan, que vê uma "grande oportunidade" para sua empresa no desenvolvimento da IA.

O anúncio desta segunda-feira de que o SoftBank investirá 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos também impulsionou as ações de tecnologia, apontou Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Mas Jack Ablin, da Cresset Capital, alertou que isso pode ser apenas uma pausa antes que o mercado receba dados econômicos importantes, como vendas no varejo, inflação e uma decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre as taxas de juros.