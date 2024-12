Edital para reforma da rodoviária de Porto Alegre tem quatro empresas interessadas

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) divulgou nesta segunda-feira (16) que quatro empresas manifestaram interesse no edital para reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre, no Centro Histórico. De acordo com a autarquia, uma comissão irá avaliar as condições das companhias nos próximos dias. Somente após isso serão apresentadas as propostas para a revitalização.