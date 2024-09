Completando dois meses desde que a rodoviária de Porto Alegre voltou a operar 24 horas, usuários ainda notam um cenário bastante diferente do que era encontrado antes da enchente de maio, que inundou o terminal. No corredor central, onde passageiros costumavam sentar nos bancos para aguardar as viagens, não há mais assentos e as lojas que reabriram dividem espaço com outras que estão cobertas por tapumes.