Dmae realiza reparo e 37 localidades podem ficar sem água na Capital nesta terça-feira; confira quais são

Nesta terça-feira (17), 37 regiões de Porto Alegre podem ficar sem água ou registrar baixa pressão, em função de uma parada programada da Estação de Tratamento (ETA) Menino Deus, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

O serviço de manutenção começa às 8h30min, com previsão de conclusão durante a tarde. Se houver falta de água, o fornecimento deve ser retomado de forma gradual. Podem ser afetados moradores de bairros das zonas Central, Sul e Leste. (veja lista completa abaixo).

O Dmae reforça que, depois de paradas longas, a água pode voltar com coloração e gosto alterados devido ao arraste de partículas, não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. O cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar na opção 2 do Sistema 156.