Fornecimento de luz pode levar até quatro dias para ser normalizado, explica CEEE Equatorial

Teto de uma quadra esportiva desabou em Butiá, devido às intensas rajadas de vento. Cristina Rodrigues Lopes / Bombeiros Voluntários de Butiá/Divulgação

Além de provocar estragos, a passagem do ciclone Biguá sobre o Rio Grande do Sul interrompeu o abastecimento de energia elétrica em diversos municípios gaúchos no domingo (15). Mais de 230 mil pontos da área administrada pela CEEE Equatorial ficaram sem luz no pico do temporal. Conforme o último balanço da concessionária, 55 mil pontos seguem com o serviço interrompido na noite desta segunda-feira (16).

As cidades com mais clientes ainda sem energia são Porto Alegre, Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana, e Pelotas e Canguçu, no sul do Estado. O gerente de planejamento técnico da CEEE Equatorial, Rafael Cochemore, revelou que a previsão de restabelecimento nos pontos que seguem sem luz só deve ser divulgada nesta terça-feira (17). Ele lembrou que em situações similares o serviço levou até quatro dias para ser finalizado.

— A gente não costuma fazer uma previsão de finalização da contingência até ter um cenário mais claro. Estamos trabalhando no dia de hoje (segunda-feira) para poder ter esse cenário. Nas últimas contingências a gente trabalhou sempre em torno de três a quatros dias para finalizar os atendimentos — disse em entrevista ao Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha, desta segunda-feira (escute na íntegra ao fim desta matéria).

O gerente também explicou que devido à quantidade de eventos climáticos que atingiram o Rio Grande do Sul recentemente, a empresa mudou o planejamento sobre o número de equipes de atendimento.

— Há uma melhoria que a gente vem estabelecendo nos últimos dois, três anos, tanto nos processos técnicos quanto comerciais. Tanto que a gente desenvolveu e trouxe outras ferramentas, além do telefone, dos nossos 0800, para fazer os atendimentos. Tem a Clara, que é nosso atendimento virtual, que consegue fazer transbordo nessas situações para as outras distribuidoras, para os outros call centers da Equatorial no Brasil. Mas, mesmo assim, o volume, às vezes, é muito alto e acabam ocupando todos os canais.

Os clientes da CEEE Equatorial podem relatar falta de energia de três formas:

Pelo telefone 0800-721- 2333

Pelo contato com a atendente virtual, via WhatsApp, através do (51) 3382-5500

Pelo site ceee.equatorialenergia.com.br.

Leia Mais Ciclone Biguá provoca transtornos e deixa 230 mil sem luz no RS

Falta de luz afeta abastecimento de água em duas cidades da Região Metropolitana

Conforme a Corsan Aegea, Viamão e Gravataí seguem desabastecidos de água, após o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul no domingo. Conforme a empresa, o motivo é a falta de energia elétrica.

Depois do restabelecimento, o retorno da água é gradual, já que demora para o nível dos reservatórios retomarem o volume normal de armazenamento.

Escute a entrevista na íntegra: