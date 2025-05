Retomada Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

HPS e Cristo Redentor normalizam atendimentos após restrições por superlotação

Apesar de ainda operarem com capacidade máxima, no caso do Pronto Socorro, e acima do limite, na instituição do GHC, taxas de ocupação de ambos caíram

10/05/2025 - 17h01min Atualizada em 10/05/2025 - 17h02min