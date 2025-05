Com desfile de cachorros, evento no Parque Marinha do Brasil arrecada recursos para a causa animal

Foi impossível resistir ao charme dos 15 cães que desfilaram no Parque Marinha do Brasil , em Porto Alegre, na tarde deste sábado (10), em atividade da 6ª edição do Vakinha Pet . O evento solidário, que é promovido pela plataforma Vakinha, reuniu tutores e animais em prol da arrecadação de recursos para a causa animal.

A ação ocorreu das 14h às 18h, com venda de alimentos, bebidas e produtos pet, além de brincadeiras, ativações de marcas e distribuição de brindes. Mas o ponto alto foi o desfile dos animais, uma tradição do Vakinha Pet que funciona como atrativo para o público.

Vestidos com roupinhas alusivas a diferentes profissões, tema escolhido para o desfile desta edição, os cães agitaram o público, cruzando a passarela montada no local. Os três animais com as melhores fantasias, de acordo com a escolha do júri, ganharam prêmios das marcas patrocinadoras da ação.