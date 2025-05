Como está a antiga Ilha do Presídio? Local vive em estado de abandono e pode ganhar memorial; veja imagens atuais

Ilha das Pedras Brancas fica no Guaíba, entre Porto Alegre e o município de Guaíba. André Ávila / Agencia RBS

Coberta por rochas, vegetação e ruínas de edificações, uma porção de terra com cerca de 4 mil metros quadrados, situada em meio às águas amarronzadas do Guaíba, representa parte importante da história do Rio Grande do Sul. Trata-se da Ilha das Pedras Brancas, conhecida também como Ilha da Pólvora ou Ilha do Presídio.

Tombado como patrimônio histórico, cultural e arqueológico do Rio Grande do Sul em 2014, o local funcionou como ponto de observação durante a Guerra dos Farrapos (1835-1845). Depois, abrigou a 4ª Casa da Pólvora do Exército (anos 1860), um laboratório de pesquisas da peste suína (a partir de 1947) e um presídio para detentos comuns (anos 1950).

Os prisioneiros comuns sofriam espancamentos, torturas, maus-tratos e ficavam à mercê de doenças contagiosas e da promiscuidade.

Caso das Mãos Amarradas

Nos chamados anos de chumbo da ditadura militar (1964-1985), presos políticos foram encaminhados para as celas da prisão. Passaram por ali figuras representativas como o ex-prefeito de Porto Alegre Raul Pont e o ex-deputado estadual Carlos Araújo (1938-2017).

Em agosto de 1966, o corpo do ex-sargento do Exército Manoel Raymundo Soares — opositor da ditadura — foi encontrado boiando no Rio Jacuí. O episódio ficou conhecido como Caso das Mãos Amarradas.

Descobriu-se que ele ficou detido por seis meses na ilha de forma ilegal, após sua captura pela polícia do Exército, tendo passado por sessões de espancamento e tortura no Departamento de Ordem Política e Social (Dops). Ninguém jamais foi punido pelo crime.

Marcas de deterioração

Desde abril de 1983, quando o então governador Jair Soares determinou a desativação definitiva da Ilha do Presídio, o lugar permanece abandonado e com marcas de deterioração.

Ruínas das estruturas, das 10 celas e duas guaritas de vigilância sobreviveram às ações do tempo. Nenhuma placa indica o que existiu no terreno. Responsável pela administração da ilha, a prefeitura de Guaíba tem planos para um memorial para o espaço (leia mais abaixo).

A polêmica sempre acompanhou a trajetória da ilha. Em março de 1968, mendigos ficaram confinados temporariamente no lugar. Treze anos depois, foram divulgadas na imprensa denúncias de maus-tratos aos presos encaminhados do Presídio Central para a ilha.

Cenário de abandono

Na semana passada, a reportagem de Zero Hora foi de lancha até o local — situado a 2,5 quilômetros da área urbana de Porto Alegre e 2,2 quilômetros da cidade de Guaíba — e viu o que restou da estrutura.

A principal característica da ilha é a presença de gigantescas pedras brancas. Quando funcionava como prisão, havia dois prédios no local, dos quais restam pedaços. Em um deles ficavam a administração e os funcionários, enquanto no outro os detentos permaneciam trancafiados. O odor vindo da fábrica de celulose Borregaard (depois chamada de Riocell), com sede em Guaíba, tornava a vida mais difícil na ilha.

Inspiração em Alcatraz

Atualmente, as celas estão vazias, cobertas por grafites e pichações feitas em períodos posteriores ao tempo da prisão. Em uma parede externa está escrito: "Ditadura nunca mais".

Poucas grades ainda podem ser vistas. As duas guaritas de vigilância seguem em extremidades opostas da ilha. Uma escadaria em bom estado de conservação permite o acesso ao pavimento superior da edificação.

Árvores crescem em diversas partes, assim como a vegetação nos recantos agora abandonados.

A antiga Ilha do Presídio era para ser como Alcatraz, em São Francisco, na Califórnia, fechada há mais de seis décadas. Mas a suposta segurança máxima não teve êxito no modelo reproduzido no meio do Guaíba. Houve fugas bem-sucedidas, enquanto outras resultaram em mortes por afogamento (veja mais abaixo na linha do tempo).

Exploração turística

A turismóloga Ivane Fávero, 55 anos, percebe potencial para a exploração turística da antiga Ilha do Presídio. Segundo ela, o espaço possibilitaria os mais variados tipos de uso:

— Um memorial é uma excelente ideia, que pode ser ampliada com experiências como visitas guiadas, atividades culturais e até um restaurante temático, valorizando a cultura pesqueira local. A ressignificação desse patrimônio pode gerar não só preservação histórica, mas também desenvolvimento turístico e econômico para Guaíba.

A turismóloga cita exemplos exitosos desse tipo de uso, como o Presídio de Ushuaia, na Patagônia argentina; Alcatraz, em São Francisco; Kilmainham Gaol, em Dublin; e a antiga Penitenciária Estadual de Moundsville, na Virgínia Ocidental:

— O Presídio de Ushuaia oferece experiências que encantam os turistas. Lá carimbamos nossos passaportes do "fim do mundo", compramos souvenirs e até enviamos postais, proporcionando uma vivência completa e marcante. Ficou evidente o grande fluxo de visitantes, o que movimenta a economia local.

Ideias de quem vive da pesca

O pescador Edimilson de Oliveira, 59, perdeu as contas de quantas vezes atracou o barco na ilha. Há mais de 30 anos, tira o sustento da família do que consegue pegar diariamente nas redes de pesca. Ele sugere para o local "um museu que mostrasse tudo o que aconteceu ali":

— Poderia ser um ponto turístico e educacional para explicar como era na época do presídio. Poderia se fazer algo turístico, que inclua barcos de passeios, e um restaurante de frutos do mar para apoiar os pescadores.

Opinião semelhante tem Wellington Ferreira da Costa, 30, que também vive da pesca nas águas do Guaíba. Ele conta que, em certa ocasião, encontrou cartuchos deflagrados de munição na ilha. Presenteou um amigo com os itens.

— Poderia ser feito um restaurante para girar a economia. A ilha está inabitável, abandonada, ninguém cuida — lamenta.

Como é o projeto de memorial na ilha

A prefeitura de Guaíba contratou a Consultoria Fundatec para o desenvolvimento de um projeto relacionado à reformulação da região da orla do município. Na Ilha das Pedras Brancas seria construído um memorial/museu interativo contando a história do local.

Idealizado antes da enchente de maio de 2024, o projeto considera a ilha como um objeto de concessão pelo período de 35 anos, com um investimento total estimado em pouco mais de R$ 5 milhões em uma área de 2,5 mil metros quadrados. Em função da tragédia climática, o plano foi paralisado.

Expectativa por linha de crédito

Após a enchente, o Executivo de Guaíba inscreveu o projeto em uma linha de crédito de um banco asiático que destina valores para cidades resilientes. O município passou por quatro etapas e ainda depende de outras três fases para assegurar o aporte financeiro, de cifra não revelada em decorrência de acordo de confidencialidade.

— Se não tivermos esse recurso, teremos de verificar outras estratégias para implementar todas essas ações — avalia o chefe de gabinete de Projetos Especiais da prefeitura, Marcelo Verlindo.

Segundo ele, o memorial na Ilha das Pedras Brancas deverá remeter ao período dos presos políticos da ditadura militar.

— A ideia do projeto é ser um memorial sensitivo, com vozes, poesias que foram escritas ali e alguns escritos sobre os presos — antecipa.

Responsabilidade pela segurança

Apesar de não haver datas, alguns pontos já foram discutidos, como o acesso ao memorial, que será feito por uma linha do Catamarã.

Questionado sobre como manter a segurança do memorial durante a noite no meio do Guaíba, Verlindo observa:

— As obrigações e a manutenção da segurança em todo o parque serão responsabilidades do próprio concessionário ou do parceiro privado.

Estão previstas no projeto as seguintes intervenções:

Acesso por trapiche

Ponto de atracamento

Centro turístico/bilheteria

Percurso e mirante

Modernização das edificações e nova cobertura

Espaços para exposições permanentes e outro para temporárias

Bar/café e loja

Cronologia da Ilha das Pedras Brancas