O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Sul (Daer-RS) está buscando a empresa que irá realizar as obras restantes de recuperação após da enchente da Estação Rodoviária de Porto Alegre. O investimento previsto nessa etapa é de R$ 2,3 milhões, no entanto, nenhuma empreiteira expressou interesse em executar os trabalhos.