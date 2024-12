CBJ agradece Mayra Aguiar após anúncio de aposentadoria: "Na prateleira dos maiores de todos os tempos do Brasil"

Em seu site, a CBJ reconheceu a importância da judoca para a modalidade no Brasil.

"Aos 33 anos, a judoca gaúcha despede-se das competições deixando um enorme legado ao esporte brasileiro, com carreira marcada por recordes e conquistas que a colocam na prateleira dos maiores atletas de todos os tempos do Brasil ", escreveu.

"A CBJ agradece e reconhece o esforço, a entrega, a disciplina, o comprometimento e todas as alegrias que Mayra Aguiar deu aos fãs do judô do mundo inteiro ao longo de todos esses anos honrando o judogi da seleção brasileira. Mayra Aguiar será para sempre sinônimo de excelência", finalizou a confederação em nota.