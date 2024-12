Pelo menos 11 carros são incendiados após confronto em condomínio de Canoas

Pelo menos 11 veículos foram incendiados entre as 3h e as 6h30min desta sexta-feira (27) em Canoas e Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. O fato aconteceu após conflito com a Brigada Militar (BM) no Residencial Mathias, nas imediações das ruas Campinas e Caçapava, no bairro Mathias Velho.