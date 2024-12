Grêmio aposta em comissão técnica permanente para facilitar adaptação de novo técnico

Quinteros terá James Freitas e Rogério Dias integrados na sua comissão técnica Hernán Mauricio / Vélez Sarsfield/Divulgação

O Grêmio prepara uma reformulação para sua comissão técnica de olho em 2025. Mudanças que irão além da troca de nome do principal comandante. A saída de Renato Portaluppi e a chegada de Gustavo Quinteros também marcam uma mudança na forma com que a operação do CT Luiz Carvalho será conduzida. Depois de ter Renato organizado os trabalhos com uma equipe mais enxuta, o clube agora prepara uma estrutura maior para dar suporte ao novo treinador.

Oficialmente, o Grêmio não se manifesta sobre a chegada de Quinteros e a montagem da comissão técnica que virá com com o técnico. A expectativa é de que o anúncio oficial da contratação aconteça na manhã desta sexta-feira (27). Mas, em paralelo com as reuniões para debater reforços e a permanência de jogadores, o clube já armou a estrutura para dar suporte a uma mudança de filosofia no dia a dia de trabalho do CT Luiz Carvalho.

A preferência de Renato era por uma comissão mais enxuta, com seus homens de confiança no suporte de suas decisões. No caso do que será visto em 2025, a ideia é ter uma abordagem mais moderna. Mesmo que Quinteros tenha uma equipe de trabalho que ele trará junto da Argentina, o clube pretende manter seus próprios profissionais juntamente na rotina de treinos e planejamento.

Segundo fontes consultadas por Zero Hora, junto com o novo treinador, o Grêmio também anunciará a contratação de outros quatro profissionais. Um preparador físico, que deve ser Hugo Roldán, e os auxiliares técnicos Leandro Desábato e Maximiliano Quezada estão na lista. São profissionais que já trabalharam em outros clubes com Quinteros. Um preparador de goleiros completará a comissão.

Elo para facilitar na adaptação

Apesar da chegada de novos integrantes para a comissão técnica, o Grêmio não irá promover outras saídas na estrutura que se desenhou após o Brasileirão. Contratado em julho, James Freitas seguirá trabalhando com o grupo de jogadores. A ideia é de que ele dê sequência ao projeto que o trouxe de volta ao clube, como um auxiliar fixo na comissão técnica. Alguém que ligue os demais departamentos ao trabalho de Quinteros. E que, pelo conhecimento adquirido nos últimos meses, também ajude na adaptação do treinador aos jogadores que permanecerem para 2025.

Rogério Dias também terá uma função semelhante. Preparador físico dos times campeões da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, Rogerinho trabalhará junto ao profissional que vier com Quinteros.

— O Grêmio sempre teve um lugar especial na minha carreira e na minha vida, por ser o clube que me formou e projetou profissionalmente. É uma honra ter as portas da Arena e do CT novamente abertas. Agradeço toda confiança da instituição e o apoio da torcida. Vamos trabalhar com intensidade e comprometimento, dentro dos parâmetros do futebol moderno, para que a equipe possa voltar a ser competitiva no cenário nacional — declarou Rogério Dias, após o anúncio de seu retorno ao clube.

A ideia da direção é que com esta estrutura, a adaptação de Quinteros ao clube, ao vestiário e ao futebol brasileiro será facilitada.

